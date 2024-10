FOFOCA

Jogador do Flamengo é flagrado com pivô do seu divórcio; ele dizia não conhecer influencer

Cebolinha estava casado há oito anos com Isa Ranieri

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 17:02

Cebolinha é flagrado com digital influencer Crédito: Reprodução

O jogador Everton Cebolinha, do Flamengo, foi flagrado ao lado da influenciadora digital Ivana Bermanelli, pivô do fim do casamento do atleta.

O romance entre os dois foi divulgado pela própria moça, mas o jogador flamenguista afirmou, por meio da sua assessoria, que o fim do seu casamento teria ligação com "um possível novo envolvimento amoroso" e acrescentou que desconhecia Ivana.

Depois das declarações, fotos e vídeos do atleta ao lado da suposta amante vazaram nas redes sociais. Segundo o EXTRA, um dos registros foi feito numa suíte alugada pelo jogador no Grand Hyatt Hotel, no Rio de Janeiro, onde os dois costumavam se encontrar, segundo fontes próximas ao casal.