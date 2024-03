CELEBRANDO EM GRANDE ESTILO

John Travolta comemora aniversário de 70 anos no Rio de Janeiro

John Travolta comemorou seu aniversário de 70 anos com uma viagem ao Brasil; ator passeou pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro

Publicado em 12 de março de 2024 às 20:51

John Travolta no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram

O ator John Travolta compartilhou com os seguidores no Instagram alguns registros do seu aniversário de 70 anos. Completados no dia 18 de fevereiro, o artista comemorou a nova idade com uma viagem ao Brasil.

“Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário. Agradeço a vocês meus amigos!”, escreveu John na publicação em seu perfil da rede social no sábado (9).

Ao som de “The Look of Love”, do brasileiro Sérgio Mendes, o vídeo mostra imagens de pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor e a Lagoa Rodrigo de Freitas, além de praias da orla carioca.

Na breve passagem pelo Rio de Janeiro, a estrela de "Grease" e "Pulp Fiction", visitou casas de shows e assistiu apresentações de bossa nova, MPB e samba junto com amigos.

John Travolta agradece bloco de Carnaval de Olinda

Ainda na postagem, John aproveitou para agradecer à cidade de Olinda, que, desde 2013, homenageia o ator durante o Carnaval.