POSIÇÃO POLÍTICA

'De onde vocês tiraram que pobre negro favelado tem que ser de esquerda?', diz Jojo Todynho

Funkeira e ex- A Fazenda foi a podcast após polêmica por postar foto ao lado de Michelle Bolsonaro

Durante entrevista no podcast Ella Pod Vodcast, comandado pela influenciadora Fernanda Mendonça, Jojo Todynho desabafou sobre seu posicionamento político, que gerou inúmeras polêmicas na internet. O episódio foi ao ar no dia 16 de outubro, pouco mais de um mês após a ex- A Fazenda postar uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro.

“Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que que eu não posso tirar com a Michelle? Da onde vocês tiraram que pobre, negro, favelado tem que ser de esquerda?”, afirmou no programa de vídeo e áudio Jordana Gleise de Jesus Menezes, conhecida como Jojo Todynho.