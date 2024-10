AMOR

Jornalista Ana Thaís Matos se casa com presidente de escola de samba em São Paulo

A jornalista da TV Globo Ana Thaís Matos casou-se neste sábado (12) com Rafael Falanga, presidente da escola de samba Mocidade Unida da Mooca. Eles ficaram noivos há 1 ano em pleno sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

O casamento foi em clima de Carnaval e contou com a participação da escola de samba do noivo, Mocidade Unida da Mooca, e do cantor Arlindinho. Colegas jornalistas de Ana Thaís participaram da festa, como Flávia Oliveira e Alline Calandrini.