METENDO DANÇA

Ju Paiva fará aulão gratuito de dança nos Barris

Evento será no estacionamento da Ferreira Costa

A dançarina e coreógrafa Juliana Paiva vai fazer um aulão gratuito no Home Center Ferreira Costa, nos Barris, neste sábado (13), às 10h. O evento será no estacionamento do piso Bonfim, em homenagem antecipada da empresa ao Dia Internacional da Dança.