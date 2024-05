NOITE DE REGGAE

Julian Marley se apresenta em Salvador; clientes CORREIO têm 40% de desconto

Adão Negro abre o show do filho da lenda Bob Marley e sua banda na Concha Acústica do TCA

Da Redação

Publicado em 13 de maio de 2024 às 12:46

Julian Marley Crédito: Reprodução/Facebook

O ganhador do Grammy de melhor álbum de reggae se apresenta em Salvador pela primeira vez depois da premiação. Julian Marley & The Uprising estarão no palco da Concha Acústica, em um aguardado show no dia 19 de maio, às 18h30.

Assinantes do CORREIO têm desconto de 40% na compra do ingresso, através do Clube Correio. A apresentação terá abertura do Adão Negro. Os dois ícones do reggae prometem uma noite memorável para os fãs.

Julian é uma extensão viva do legado de seu lendário pai, Bob Marley. Crescendo em um ambiente musical imerso em influências reggae, absorveu a essência da música desde cedo. No show vem acompanhado da banda & The Uprising.

Sua jornada começou com seu álbum de estreia, "Lion in the Morning", lançado em 1996. Desde então, tem sido um embaixador incansável do reggae, elevando o gênero a novos patamares com sua habilidade como cantor, compositor e multi-instrumentista. Sua música é uma fusão de raízes jamaicanas e influências contemporâneas.

Com uma carreira marcada por sucessos, Julian é reconhecido internacionalmente e esse ano venceu o Grammy de melhor álbum de reggae.

Adão Negro, banda brasileira fundada em 1996, conquistou seu espaço no cenário musical com sucessos como "Anjo Bom" e "Pele Negra". Com uma base de fãs sólida, a banda tem se destacado nas grandes capitais do país, impulsionada pela paixão dos amantes do reggae.

Serviço

Julian Marley e Adão Negro

Local – Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Data – 19 de maio