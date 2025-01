REALITY

Juliette revela saudosismo pelo BBB: 'Quero aquela menina doida e tagarela de volta'

Artista contou ter reassistido a momentos seus no programa

A cantora Juliette Freire, campeã do BBB 21, revelou saudosismo ao relembrar sua participação no programa neste sábado, 4. Em uma publicação no X, antigo Twitter, a artista desabafou sobre sentir falta "daquela Juliette doida e tagarela"

Na ocasião, ela contou ter reassistido a momentos seus no programa. "Acho que a responsabilidade acaba nos endurecendo mesmo", disse ela. "O fato é: quero aquela menina de volta… Ela me faz feliz."

A cantora recebeu uma declaração de Gil do Vigor, seu amigo e ex-colega de reality. "Você ainda é essa menina, Ju, que encantou o Brasil e fez com que todos se apaixonassem por você", escreveu o economista.

Em 2021, a cantora venceu o reality com 90,15% dos votos do público. Ela disputou uma final contra Camilla de Lucas e Fiuk. Recentemente, Juliette, Gil, Fiuk e Karol Conká, também participante do BBB 21 e recordista de rejeição do programa, participaram de uma campanha comemorativa dos 25 anos do reality show.