RACISMO

Justiça condena portuguesa por racismo contra filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Há dois anos, Adélia Barros chamou Títi e Bless, filhos adotados do casal, de 'pretos imundos'

Nesta sexta (15), dois anos após Bless e Titi, filhos adotados de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, serem vítimas de racismo em Portugal, a Justiça do país anunciou a condenação da mulher portuguesa que proferiu injúrias às crianças.

Na condenação, o juiz ainda determinou uma indenização de 14 mil euros (cerca de R$ 85 mil) por danos morais. Segundo o jornal, o valor é pouco menos do que a metade do valor que o casal buscava no processo (35 mil euros).