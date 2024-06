Kanye West é processado por assédio sexual a ex-assistente pessoal

Ao processo, foi incluída uma série de mensagens de texto, fotos e vídeos com conteúdo sexual enviados a Lauren, informou o portal TMZ. Entre os vídeos, há uma gravação de Kanye fazendo sexo com uma modelo.

A ex-assistente pessoal também revelou que o músico se masturbava durante ligações para ela e perguntava sobre o tamanho do pênis de seus ex-namorados.

Antes de ser contratada pelo rapper, Pisciotta era modelo e mantinha um perfil no OnlyFans. Ainda segundo a mulher, eles se conheceram quando o artista montava sua linha de roupas, Yeezy. Ela também afirmou que colaborou com três músicas do álbum Donda, de 2021.