Kevi Jonny compra mansão de R$ 3 milhões em Salvador

Kevi Jonny comprou sua primeira casa, uma mansão, localizada no Alphaville II, na Avenida Paralela, em Salvador. O imóvel avaliado em R$ 3 milhões tem dois andares, pé direito alto e passará por uma reforma completa. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, ele deverá gastar cerca de R$ 1 milhão para deixar a casa do jeitinho que quer.



O cantor sertanejo de 28 anos, que se destacou na música durante a pandemia da Covid-19, namora a influenciadora digital baiana Sthe Matos e agora é vizinho da amada, que mora no mesmo condomínio. Léo Santana, Lore Improta, Claudia Leitte, Tierry e Xanddy Harmonia também possuem imóveis no endereço.