DE VOLTA!

Klara Castanho retorna às novelas após quase uma década

A atriz Klara Castanho vai retornar às novelas após nove anos em Garota do Momento, trama da faixa das 18h que será exibida a partir de 4 novembro pela Rede Globo.

A informação foi confirmada pela coluna Play, do jornal O Globo, nesta sexta, 28. Klara vai contracenar como antagonista da personagem interpretada por Maisa.

A exposição do caso traumático fez ela se recolher por cerca de dois anos. Em 2024, Klara reapareceu na série De Volta aos 15, da Netflix, e como participante da Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.