Lady Gaga nega rumores de gravidez, após usar vestido justo

O burburinho começou a circular na internet após a “Mother Monster” ser fotografada no casamento da irmã

A cantora Lady Gaga usou as redes sociais, nesta terça-feira (4), para negar os rumores de que estaria grávida. O burburinho começou a circular na internet após a “Mother Monster” ser fotografada no casamento da irmã dela, Natali Germanotta.

Nas fotos feitas por paparazzi, a artista aparece em uma sacada, usando um vestido preto apertado, que a deixou com a barriga um pouco mais em evidência. Isso já foi o suficiente para os fãs especularem uma gravidez. Gaga esteve no evento acompanhada do namorado, Michael Polansky.