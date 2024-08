FÉ E VISITA

Lázaro Ramos e Taís Araújo marcam presença na Festa da Boa Morte na Bahia

Lázaro revelou que volta a frequentar a festa depois de mais de vinte anos

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 10:49

Thais Araújo e Lázaro Ramos Crédito: Redes sociais

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo estiveram nesta quarta-feira (14) na tradicional Festa da Nossa Senhora da Boa Morte, que acontece há dois séculos em Cachoeira, no recôncavo da Bahia. Vestidos de branco, o casal acompanhou uma missa durante o segundo dia de celebrações do evento considerado patrimônio imaterial do estado desde 2010. Nesta quinta-feira (15), Taís e Lázaro estarão presentes na procissão.

Ao vivo, eles conversaram com o repórter Kris de Lima, da TV Bahia, durante o Jornal da Manhã, com cinco minutos de atraso após terem perdido a alvorada. “Porque a gente emendou de ontem. São muitas atividades do que fazer… Tudo bem”, respondeu Lázaro Ramos, bem-humorado.

“Coisa mais linda. Ontem foi tão lindo ver as senhoras descerem a ladeira, tão emocionante… Fiquei tão emocionada, olhando para elas. Depois teve a missa e é muito importante estar aqui, para a gente”, elogiou Taís Araújo. O casal deve permanecer na cidade até o fim das comemorações, no sábado (17).

Na sequência, Lázaro revelou que volta a frequentar a festa depois de mais de vinte anos. “Na verdade, eu não venho aqui à festa há mais de vinte anos, e esse retorno aqui é porque esse tipo de manifestação e manutenção da nossa tradição, da valorização da nossa cultura, a gente tem que estar aplaudindo presentes, sempre”, destacou o ator.

A Festa da Nossa Senhora da Boa Morte presta homenagem à Irmandade da Boa Morte, composta por mulheres negras de uma confraria afrocatólica brasileira que, por muitos anos, contribuiu para a libertação de inúmeros negros escravizados.