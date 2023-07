Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê

Lexa e MC Guimê falaram juntos pela primeira vez na televisão sobre o caso de importunação sexual do cantor no Big Brother Brasil 23. A cantora chorou no Altas Horas ao relembrar o ocorrido e falou sobre a reconciliação com o marido.



O funkeiro e Cara de Sapato foram indiciados em abril pela polícia pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Na noite deste sábado, 8, Lexa relembrou como ficou sabendo de tudo:



"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada", disse.