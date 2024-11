NA WEB

Lexa rebate comentário de que toda grávida é infeliz: ‘Cada mulher vive isso de forma única, respeito'

A cantora está esperando o seu primeiro filho

"Não conheço uma grávida feliz. Todas sempre infelizes, indispostas, sem vontade de se arrumar, com os hormônios à flor da pele e vulneráveis. A maioria com medo de ser abandonada durante ou após a gravidez. Deve ser por isso que eu tenho pavor de pensar em ser mãe um dia", escreveu o autor da postagem.

"A maternidade nos suga, mas para mim, no momento, tem sido algo muito mais positivo do que negativo. A insegurança me rodeia - corpo, parto, amamentação. O sentimento de ser suficiente também. É algo transformador e cada mulher vive isso de forma única. Respeito e não romantizo a dor de ninguém. Cada um com seu sapato, mas eu nunca senti tanto amor. É algo que não tenho palavras para decifrar", completou a cantora.