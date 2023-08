Líder indígena Ailton Krenak é favorito para vaga na ABL

A Academia Brasileira de Letras (ABL) acabou de perder o historiador José Murilo de Carvalho. Mas, um nome já está sendo cogitado como possível favorito para a vaga deixada por Carvalho, ocupante da cadeira número 5. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o escritor, líder indígena e ambientalista Ailton Krenak está no páreo. Claro que outros nomes podem aparecer e também Krenak ainda não se manifestou se tem interessem em se candidatar. Em março deste ano, Ailton Krenak tomou posse na Academia Mineira de Letras (AML). Na instituição, ele recebeu 36 dos 39 votos, sendo eleito para ocupar a cadeira 24, que foi do escritor e jornalista Eduardo Almeida Reis, até março de 2022, quando faleceu.

Durante o discurso de posse, Krenak falou sobre sua própria obra. “Minha escrita é pela oralidade. Alguém me perguntou certa vez se, agora, eu me dedicaria a sentar para escrever um livro, afinal, as minhas obras são transcrições de palestras. Aí eu respondi: pode ser que eu me dedique a falar um livro, porque é assim que eu escrevo”, discursou.