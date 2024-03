VIVA SALVADOR

Lincoln Sena, DJ Xirita e Vanessa Borges agitam o Food Park na Boca do Rio

Lincoln Sena, DJ Xirita e Vanessa Borges estão confirmados para animar o Food Park, próximo ao Parque dos Ventos, na Boca do Rio, neste sábado (23), a partir das 18h. Os shows fazem parte da programação do Festival Viva Salvador, em celebração aos 475 anos da capital baiana.

Marcos Santos, proprietário do Bistrô 37 Hamburgueria e um dos permissionários do Food Park, destaca a expectativa de receber 5 mil pessoas no evento: “O Food Park Salvador agradece à Prefeitura pela oportunidade. Somos o maior parque gastronômico do Nordeste com mais de 25 opções, segurança e parquinho. Será o maior evento já visto no Food Park Salvador. Convidamos o público para participar desse megaevento”, conclamou.