MOD

Look jeans total é sempre atual

Um verdadeiro clássico se reinventa e permanece. Este é o caso do jeans. O tecido é um sobrevivente com mais de 100 anos na história da moda e que a cada temporada ganha uma nova releitura. Símbolo de democracia, acessibilidade, podendo ser usado do verão ao inverno. Agora é a vez do retorno de uma tendência que bombou no início dos anos 2000: o look total jeans. É uma combinação que não tem erro e as possibilidades de match são ilimitadas.