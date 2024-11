EMOCIONANTE

Lua e Ravi, filhos de Viih Tube, se encontram pela primeira vez; veja vídeo

Após ter alta da UTI neste sábado (16), a influenciadora compartilhou o encontro dos dois filhos nas redes sociais

Ainda no hospital, após ter alta da UTI, a influenciadora Viih Tube compartilhou um momento especial da filha mais velha, Lua, com o caçula Ravi. Eles se encontraram pela primeira vez neste sábado (16) e puderam começar a construir a sua relação de irmãos.

No vídeo, Viih explica para a filha que o bebê, que antes estava dentro da sua barriga, havia nascido e que Lua poderia conhecê-lo. Eles também presentearam a primogênita, com um presente de Ravi para ela.

“Ainda no hospital, 2° dia de vida do Ravi, levamos a Lua pra conhecer o irmão e foi pra gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os 9 meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa”, escreveu Viih no Instagram.