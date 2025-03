CELEBRIDADES

Luana Piovani fala sobre consumo de 'baseado' nas redes: 'Está bem mais'

Atriz também abriu o jogo sobre sexualidade

A atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre temas íntimos no Instagram. Em seu perfil oficial, ela respondeu perguntas de seguidores no último sábado (22). >

Ao ser questionada sobre quantos 'baseados' fuma diariamente, Piovani utilizou um tom sarcástico na resposta. “Olha, não eram muitos, não, inclusive eram bem poucos, mas eu tô numa fase assim… como eu tô mais dona de casa, administrando a casa, as crianças, meus projetos, me dá uma ansiedade a mais. Tá bem mais do que a conta que era, mas não vou dizer número não”, respondeu. >