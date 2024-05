DIVORCIADOS

Lucas Lima faz homenagem para Sandy no Dia das Mães: ‘Deu sentido à minha vida’

“Eu tenho sorte de ter as melhores referências de “mãe” que eu poderia ter. Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido à minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho”, escreveu.