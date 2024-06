CLIQUE

Lucas Lima publica foto rara do filho com Sandy; veja

Lucas Lima aproveitou o aniversário de 10 anos do filho, Theo, para publicar uma foto rara com o herdeiro, fruto de seu antigo relacionamento com Sandy. No registro, o músico aparece ao lado do menino, de costas, curtindo o pôr-do-sol. O rosto de Theo foi preservado.