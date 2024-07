LOCAL SECRETO

Luciano Huck abriu sua mansão para festa após final do ‘Dança dos Famosos’

Terminou em festa a final do “Dança dos famosos” que consagrou, neste domingo (07), Tati Machado e Diogo Maia como campeões. Após o encerramento do quadro, Luciano Huck e Angélica receberam os participantes e vários convidados famosos para uma festa na mansão do casal, no Rio de Janeiro.