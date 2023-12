Ludmilla comemora encontro com Beyoncé em Salvador: 'Um dia muito mágico'

Antes de se tornar Ludmilla, a cantora brasileira era MC Beyoncé em homenagem a artista norte-americana, de quem é fã. Na quinta-feira, 21, a dona de Verdinha realizou seu sonho e conheceu a artista, que fez uma aparição surpresa em Salvador, na Bahia. Ela esteve na capital para a estreia do filme Renaissance: a film by Beyoncé, sobre seu último álbum e turnê. A brasileira abriu uma live nesta sexta-feira, 22, para dar contar sobre o encontro. Ela disse não poder dar muitos detalhes, mas revelou que "ficou fazendo carinho na mão de Beyoncé".

Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, confirmou o encontro entre as duas artistas. "Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud", entregou a dançarina no X, antigo Twitter.

Antes da live, a cantora brasileira comemorou o encontro com Beyoncé. "Ai, Jesus! Deus, obrigado, meu Deus! Ai, gente, meu Deus do céu... Estoura a champanhe, estoura tudo!", disse Ludmilla. Na legenda do Story publicado no Instagram, ela completou dizendo que "era o dia mais feliz de sua vida".