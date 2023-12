Ludmilla vai celebrar suas 'eras' em nova turnê com inspiração internacional

Ela faz sua própria "eras tour". Ludmilla, que fez um dos melhores shows do The Town, anunciou sua nova turnê na segunda, 18. Ludmilla In The House Tour terá 19 shows com foco em estádios, e já conta com as primeiras datas fechadas. A estreia acontece no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, no dia 25 de maio A venda de ingressos começa nesta terça-feira, 19, a partir das 12h. Mais informaçoes sobre as vendas podem ser encontradas no site oficial da cantora.