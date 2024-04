CRÍTICAS NA WEB

Mãe de Alane é atacada após desespero da ex-participante na saída do BBB 24

'Minha mãe está com vergonha de mim', disse paraense

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 15:22

Alane e a mãe, Aline Crédito: Reprodução

A saída de Alane do Big Brother Brasil 24 (BBB 24) foi marcada por choro e desespero. Em meio as lágrimas, uma frase da paraense na despedida do reality da Globo chamou a atenção do público: "Minha mãe está com vergonha de mim".

Nas redes sociais, o público associou a frase com a pressão que Alane sofre desde criança. Aline Dias, mãe da modelo, é bailarina e coreógrafa. Ela preparou a filha para concursos de beleza desde criança.

"Pegue leve com a Alane. Ela é uma menina linda, com futuro brilhante. Me doeu hoje ver o desespero dela", disse uma seguidora. "Cuida da sua filha. Ame-a incondicionalmente, perfeição não existe. Sua filha é linda. Cuide dela", comentou outro seguidor. "Que Deus proteja a Alane! Estou apavorada em pensar o que essa mãe causou nessa menina!", criticou outra usuária do Instagram. "Alguns anos de terapia para as duas pode ajudar", escreveu mais um perfil do Instagram.

Apesar disso, a fala de Aline foi positiva.