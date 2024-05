TRETA COM A SOGRA

Mãe de ex-BBB Wanessa diz que não fala com Dado Dolabella: 'Minha escolha'

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo reatou o relacionamento com o ator e cantor Dado Dolabella após saída do reality show Big Brother Brasil

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo reatou o relacionamento com o ator e cantor Dado Dolabella após saída do reality show Big Brother Brasil, mas as coisas ainda parecem longe de estar em paz com a família da cantora. A mãe de Wanessa, Zilu, afirmou que não falar genro, apesar das declarações de Dado, de que não há briga entre ele e a sogra.

"Ela é a mãe do amor da minha vida. Queria parabenizá-la pelo Dia das Mães, que é uma mãe maravilhosa. Não existe mãe que não tenha preocupação, que queira cuidar e proteger a cria", disse Dado ao programa "Fofocalizando", no último final de semana. Na ocasião, a cantora se apresentou no programa. "Eu agi só com o coração e com a verdade. Quando agimos com a verdade, não tem curva", afirmou.

A mãe da cantora, no entanto, não aceitou a parabenização do rapaz e revelou que não não fala mais com o genro. "Não tenho nada a declarar. Tudo tem seu tempo e eu respeito pra caramba a decisão dela, mas eu tenho direito de fazer minha escolha", contou no programa.

Quando Wanessa entrou na casa mais vigiada no país, o relacionamento com Dado passava por turbulências. Zilu, inclusive, chegou a comentar em um perfil de página de fofoca em redes sociais que o casal estava separado.