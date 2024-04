FAMOSOS

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoro, diz colunista

A cantora Wanessa Camargo reatou o namoro com o ator Dado Dolabella. A informação é da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense. Wanessa e Dado foram flagrados na festa “secreta” organizada por Yasmin Brunet, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (17). Em imagens divulgadas por Leo Dias, o ator aparece ao lado da cantora curtindo o evento com outros ex-BBBs.