DONA DÉA

Mãe de Paulo Gustavo vira apresentadora e ganha especial na Globo

Programa vai ao ar no dia 8 de outubro

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 08:42

Mãe de Paulo Gustavo tem posto fixo no Domingão Crédito: Reprodução/TV Globo

Déa Lucia, mãe do humorista Paulo Gustavo e parceira de Luciano Huck no “Domingão” desde 2022, celebra seus 77 anos nesta terça-feira (17) com uma novidade empolgante: ela foi promovida a apresentadora na Globo. Déa será a anfitriã do especial “Falas da Vida”, parte da série “Falas”, que reflete sobre datas significativas. A gravação da participação dela já foi concluída.

O programa vai ao ar no dia 8 de outubro, alinhado com o Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional do Idoso, que ocorrem em 1º de outubro. O especial aborda o tema “Envelhecer não é fácil, mas pode ser divertido. Há felicidade e produtividade na terceira idade!”.