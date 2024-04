O AMOR ESTÁ NO AR

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, é flagrado com novo affair

O viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas, foi flagrado em clima de romance com um novo affair em Paris. Em registros que circulam pela internet publicadas pelo jornalista Felipeh Campos, o dermatologista foi visto beijando o professor de Harvard Vicente Conde.

Thales ficou viúvo em 2021 com a morte do humorista Paulo Gustavo, em decorrência da covid-19. Com Paulo, Thales teve dois filhos, Gael e Romeu, ambos de 4 anos de idade, que vivem atualmente com ele na Austrália. Fontes próximas ao casal afirmam que Vicent já conhece os meninos e que sempre faz demonstrações de afeto pelos pequenos.