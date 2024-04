PRINCIPAIS GALERIAS

MAM-BA anuncia suspensão de atividades durante abril

Acervo artístico ficará armazenado

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 09:26

MAM-BA Crédito: Divulgação/MAM-BA

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) fechará temporariamente as suas principais galerias, para obras de readequação e manutenção dos espaços. Em maio, o espaço receberá a Itinerância da 35ª Bienal de São Paulo, que ocupará as suas instalações, a exemplo da capela e do casarão.

Com o objetivo de promover melhorias na infraestrutura e proporcionar um ambiente funcional para abrigar o evento, serão realizadas, durante o mês de abril, obras de manutenção, além da construção de novos espaços, sinalizações, instalação elétrica e adaptação geral do ambiente para a Bienal. Durante o período, o acervo artístico do MAM-BA estará armazenado em local adequado, garantindo a preservação das obras de arte contidas em sua coleção.

“Os processos de requalificação das galerias são periódicos e adequam o museu para as novas propostas que cada exposição traz. O Museu de Arte Moderna da Bahia segue apresentando ao público baiano exposições importantes do cenário nacional e a Bienal é um desses projetos importantes que temos o prazer de receber”, afirma a diretora-geral do Ipac, Luciana Mandelli.