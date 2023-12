Marcia Castro leva segunda edição da Roda de Samba Reggae ao  Largo da Saúde

Crédito: Divulgação

A segunda edição do novo projeto da cantora Marcia Castro: a Roda de Samba Reggae acontece nesta quinta-feira (21), gratuitamente, no Largo da Saúde, bairro onde nasceu e cresceu Marcia Castro.



"Sentimento de imensa satisfação de poder retornar à Saúde, presenteando o espaço com algo que diz respeito ao próprio bairro e à minha história. Cada pedra que tem ali, no asfalto, é uma pedra que também se assenta na minha história. É o bairro onde eu cresci, então minhas primeiras memórias estão naquele lugar. Para mim, é muito emocionante voltar para a Saúde levando um som", derrete-se Marcia.

No setlist, estão sucessos carimbados dos anos 80. Obras musicais do Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza do Reggae, Banda Mel e Banda Reflexu's serão protagonistas na noite. "Fazer essa Roda de Samba Reggae é resgatar músicas que fazem parte da memória das pessoas que viveram a década de 80. Às vezes, músicas que não são nem tão conhecidas ou que não tocam tanto mais, mas estão ali no nosso inconsciente, sobrevoando as nossas memórias, fazendo parte da nossa cultura", define a artista.

Parceria com o artista plástico Alberto PItta

Quem assina os figurinos que Marcia Castro veste é Alberto Pitta, artista plástico, compositor e fundador do Cortejo Afro. Figura ilustre por criar, há quatro décadas, panos e fantasias memoráveis do carnaval baiano, para blocos como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Olodum e Cortejo Afro, Pitta é "um grande amigo de outros carnavais – literalmente" da cantora Marcia Castro e cedeu algumas estampas para embelezar ainda mais a Roda de Samba Reggae.

"Entrar no ateliê de Pitta é também adentrar um pouco à história da nossa música. Ele tem um acervo imenso. Não só do Cortejo [Afro], mas de tantas outras coisas que ele fez para os blocos. No gesto de muita generosidade dele, ele nos cedeu algumas estampas para a gente imprimir a cara dele nessa história, como figura central na estética do movimento e também na própria história da coisa toda. Pitta também é compositor, tem músicas de samba reggae compostas por ele", descreve Marcia.

Serviço

O quê: RODA DE SAMBA REGGAE, com MARCIA CASTRO

Quando: quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Onde: Largo da Saúde, Saúde, Salvador

Entrada gratuita