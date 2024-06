IRMÃOS

Maria Bethânia comemora aniversário e recebe homenagem de Caetano: 'Por ela estou na música'

As apresentações da dupla, em turnê, começarão pelo Rio de Janeiro, no dias 3 e 4 de agosto, e irão continuar até o fim do ano. Além do Rio, estão na agenda shows em Salvador, Belo Horizonte, Belém, Porto Alegre, Brasília e São Paulo.