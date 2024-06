PARABÉNS!

Feliz é a palavra dita por Bethânia

Feliz é a palavra que sai da boca de Maria Bethânia Viana Teles Veloso. Ao ser por ela dito, o vocábulo passa a existir de fato. Faz-se o batismo, a crisma, a unção. Sua voz é o carimbo que registra a palavra no glossário do tempo.

Sendo ela o cartório que atesta a unidade da língua com significação falada e escrita, é quem faz o substantivo á.gua ser líquido composto por oxigênio e hidrogênio, mas, principalmente, rio, mar, chuva, doce e sal.

Ainda adolescente, quando pisou no primeiro palco, seu canto já tornou-se Opinião. Deu ao carcará a imortalidade da fênix, a elegância da garça, a força da harpia e a autoridade do condor. A canção de João do Vale ganhou asas e a sua versão definitiva, bem como tudo mais gravado pela artista.