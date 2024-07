SEM RECONHECIMENTO

Maria Zilda comemora 50 anos de carreira e lamenta: “Ninguém lembrou”

Maria Zilda, 72, usou seu perfil do Instagram, nesta última quarta-feira (17), para fazer uma auto-homenagem em comemoração aos seus 50 anos de carreira. De acordo com a atriz, desde janeiro ela estava esperando que alguém a homenageasse.

“Vamos nós fazer um tributo a mim. Nós, que nos gostamos, que lembramos do que eu fiz. Sempre com muita alegria, nunca neguei fogo”, afirmou Maria Zilda no vídeo, prometendo que contaria algumas histórias do que viveu para seus seguidores. As informações são da CNN.