MÚSICA BOA

Mariene de Castro, Carlinhos Brown e Filhos de Grandhy fazem show gratuito no domingo (17)

Evento acontece no MAM, sujeito à lotação do espaço

Depois da última edição com o público lotando o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), Mariene de Castro volta ao local neste domingo (17) para mais um “Santo de Casa” gratuito e aberto ao público (sujeito à lotação do espaço).

O ingresso pode ser adquirido a partir deste sábado (16), no Sympla, com a retirada de um convite por CPF. O evento começa a partir das 16h com a abertura dos portões e, para esta edição, a cantora baiana vai receber os Filhos de Gandhy e Carlinhos Brown.