Maya Massafera curte dia de sol no Porto da Barra: 'Axé'

No álbum, Maya aparece com um conjunto dourado da marca de grife Louis Vuitton. Com diversos cliques desfilando na areia da praia, a legenda escolhida para a foto doi "Axé", expressão na língua iorubá que significa poder e energia. Estavam com ela os também influencers Gominho e Dudu Barros.