‘Menino-Rei’ pesquisadora oferece oficinas gratuitas sobre cultura afro-brasileira ao público infantojuvenil em Salvador

Projeto que explora dança e mitologia, acontecerá ao longo de setembro e outubro

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 13:26

Espetáculo Crédito: Divulgção

A partir desta quarta-feira (18), o projeto 'Menino-Rei' vai oferecer espetáculo teatral e uma série de oficinas artísticas ao público infanto-juvenil em Salvador.

Idealizada pela pesquisadora das danças de matrizes africanas Ágatha Simas, a iniciativa visa promover, até o próximo mês, a formação e a difusão da dança afrodiaspórica entre crianças e adolescentes.

Para isso, serão explorados os universos da dança e da cultura afro-brasileiras. Ponto alto do projeto, o espetáculo teatral “Menino-Rei” apresenta uma narrativa imersa na mitologia dos orixás, com foco no relacionamento de Nanã com seus filhos, Omolu e Oxumarê. O espetáculo pretende enriquecer as experiências cultural e educacional dos participantes abordando temas relacionados a autoestima e autoaceitação.

Incrementam a programação residências artísticas, previstas para acontecer ao longo da execução do projeto e destinadas a estudantes de escolas públicas municipais e estaduais na região da Cidade Baixa. Serão oferecidas oficinas de teatro, dança afro-brasileira, balé clássico e pagode, a fim de ampliar o contato dos jovens com diversas formas de arte e promover sua formação artística e cultural. As atividades também servirão para estimular o imaginário infantojuvenil e fomentar a reflexão sobre a cultura afro-brasileira.

O espetáculo “Menino-Rei” será apresentado em duas datas: 4 de outubro, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, na avenida Caminho de Areia; e 10 de outubro, no Espaço Cultural Alagados, no bairro do Uruguai. Além da performance, que têm 30 minutos de duração, haverá debates mediados sobre a narrativa e os valores culturais em questão.

Mesclando ludicidade e criticidade, a obra enaltece a singularidade dos corpos e o potencial de transformação social e cultural da arte, proporcionando ao público infantojuvenil uma visão ampla acerca da cultura afro-brasileira. “Por meio da dança e do movimento, buscamos revelar a beleza da diversidade e a importância da autoafirmação”, explica o coreógrafo Matheus Ambrozi.

Confira a programação de eventos

- 18/09 - Oficina de balé

Público: Crianças do Clube de Mães do Jardim Cruzeiro

Local: Sala Interativa da Escola Luiza Mahin

Horário: 11h30

Oficineiro: Eberth Vinicius



- 19/09 - Oficina de pagode e pocket do espetáculo "Menino-Rei"

Público: Alunos da Escola Municipal Tiradentes

Local: Escola Municipal Tiradentes

Horário: 10h15

Oficineiro: Hainner Souza

- 23/09 - Ensaio aberto do espetáculo "Menino-Rei" (a confirmar)

Local: Largo do Bonfim e/ou Uruguai Horário: 8h

- 24/09 - Oficina de teatro

Público: Alunos da Escola Comunitária Luiza Mahin

Local: Quadra do Uruguai

Horário: 10h40

Oficineiro: Gustavo Mesquita

- 26/09 - Oficina de dança afro

Público: Alunos do Colégio Estadual Paulo Américo

Local: Colégio Estadual Paulo Américo

Horário: 9h40

Oficineira: Gisele Soares

- 04/10 - Apresentação do espetáculo "Menino-Rei"

Local: Sesi Casa Branca

Horário: 10h

- 10/10 - Apresentação do espetáculo "Menino-Rei"

Local: Centro Cultural de Alagados

Horário: 10h