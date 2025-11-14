RIBEIRA

Mercado Iaô celebra cultura afro-brasileira

Evento que acontece domingo (16) terá shows de Cortejo Afro, Majur, Sambaiana e Márcia Short

Doris Miranda

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Cortejo Afro, Majur, Sambaiana e Márcia Short são atrações Crédito: divulgação

Um dia inteiro dedicado à celebração da cultura afro-brasileira e da diversidade criativa baiana. A edição de novembro do Mercado Iaô vai movimentar a Ribeira com arte, música e empreendedorismo criativo neste domingo (16), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural. O evento integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro e destaca a presença de 150 empreendedores criativos de diversos segmentos, além de shows do Cortejo Afro, que recebe a cantora Majur, e do grupo Sambaiana, que convida Márcia Short.

Além da feira de arte, moda e gastronomia, o Mercado Iaô Novembro traz uma programação artística e cultural que contará com shows da banda Sambaiana que convida ao palco a artista Márcia Short, em um encontro vibrante que celebra o samba e a força feminina; e do Cortejo Afro, que recebe a cantora Majur para uma apresentação potente que vai celebrar a ancestralidade afro-brasileira e as raízes da música baiana. A programação conta ainda com discotecagem de DJ Belle, programação infantil com Tio Beto e o Parque Móvel, apresentação do grupo Sambadiar, Cortejo Iaô com A Pombagem e Samba Duro da Ladeira.

Mais que um evento cultural, o Mercado Iaô é um movimento de oportunidades. Espaço que há mais de uma década conecta arte, cultura e empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa local e dando visibilidade a artistas e criadores que fazem da Bahia um território pulsante de inovação. “O Mercado Iaô é um grande encontro da cidade com sua própria potência criativa. Aqui, a cultura afro-brasileira se expressa com liberdade, e o empreendedorismo se transforma em oportunidade e celebração”, destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.