Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mercado Iaô celebra cultura afro-brasileira

Evento que acontece domingo (16) terá shows de Cortejo Afro, Majur, Sambaiana e Márcia Short

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:00

Cortejo Afro, Majur, Sambaiana e Márcia Short são atrações
Cortejo Afro, Majur, Sambaiana e Márcia Short são atrações Crédito: divulgação

Um dia inteiro dedicado à celebração da cultura afro-brasileira e da diversidade criativa baiana. A edição de novembro do Mercado Iaô vai movimentar a Ribeira com arte, música e empreendedorismo criativo neste domingo (16), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural. O evento integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro e destaca a presença de 150 empreendedores criativos de diversos segmentos, além de shows do Cortejo Afro, que recebe a cantora Majur, e do grupo Sambaiana, que convida Márcia Short.

Além da feira de arte, moda e gastronomia, o Mercado Iaô Novembro traz uma programação artística e cultural que contará com shows da banda Sambaiana que convida ao palco a artista Márcia Short, em um encontro vibrante que celebra o samba e a força feminina; e do Cortejo Afro, que recebe a cantora Majur para uma apresentação potente que vai celebrar a ancestralidade afro-brasileira e as raízes da música baiana. A programação conta ainda com discotecagem de DJ Belle, programação infantil com Tio Beto e o Parque Móvel, apresentação do grupo Sambadiar, Cortejo Iaô com A Pombagem e Samba Duro da Ladeira.

Mais que um evento cultural, o Mercado Iaô é um movimento de oportunidades. Espaço que há mais de uma década conecta arte, cultura e empreendedorismo, fortalecendo a economia criativa local e dando visibilidade a artistas e criadores que fazem da Bahia um território pulsante de inovação. “O Mercado Iaô é um grande encontro da cidade com sua própria potência criativa. Aqui, a cultura afro-brasileira se expressa com liberdade, e o empreendedorismo se transforma em oportunidade e celebração”, destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.

SERVIÇO - Mercado Iaô Novembro, com shows de Cortejo Afro & Majur, Sambaiana & Márcia Short, além de DJ Belle, Sambadiar, A Pombagem e Samba Duro da Ladeira | domingo (16), das 10h às 22h, na Fábrica Cultural, Largo da Ribeira | Ingresso: 1kg de alimento não perecível.

Tags:

Show

Mais recentes

Imagem - Samba da Resistência recebe referência do samba chula em Salvador

Samba da Resistência recebe referência do samba chula em Salvador
Imagem - Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente

Máscara de argila roxa: conheça os benefícios e como usá-la corretamente
Imagem - Pelourinho recebe Festival Juventudes Negras com programação gratuita no Novembro Negro

Pelourinho recebe Festival Juventudes Negras com programação gratuita no Novembro Negro

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
01

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
02

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
03

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos
04

PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos