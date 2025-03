ITAPUÃ

Missa, convidados especiais e tema do Carnaval 2026: como será a festa dos 46 anos do Malê Debalê

Comemoração promete ser um grande encontro de tradições que representa a força da cultura afro-baiana

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 10:14

Malê Crédito: Divulgação

Reconhecido como o maior balé afro do mundo, o Malê de Balê vai completar 46 anos de uma história marcada pela resistência e valorização da cultura afro-brasileira. Para marcar a data, será realizada uma programação especial, no próximo domingo (23), que inclui uma missa, homenagens, apresentações musicais e a revelação do tema do Carnaval Malê 2026. A programação começa às 10h, com uma missa em ação de graças celebrada pelo Padre Lázaro Muniz, capelão da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. >

O ponto alto do evento deve ocorrer a partir das 17h, quando serão realizadas homenagens a importantes figuras que fomentam a cultura no país, através da entrega do "Troféu Abraço Negro" e o lançamento do Livreto “O Maior Balé Afro do Mundo” – História e Legado. Para marcar a celebração, o evento contará com shows da Banda Kangerê de Sinhá e da Banda Malê, além das participações especiais dos blocos afros Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza, Didá, Bankoma e Olodum, em um grande encontro de tradições que representa a força da cultura afro-baiana. Durante a cerimônia, também será apresentado oficialmente o tema do Carnaval Malê 2026, reforçando o compromisso do bloco com a continuidade e a inovação dentro do cenário carnavalesco.>

“Celebrar 46 anos de história do Malê Debalê é reafirmar nosso compromisso com a cultura, com a luta do povo negro e com a preservação das nossas tradições. Mais do que uma festa, essa data representa um momento de reflexão sobre o nosso papel na sociedade e a responsabilidade de continuar essa caminhada com ainda mais força e resistência”, destaca o presidente do bloco, Cláudio de Araújo. O evento é aberto ao público e promete reunir a comunidade, artistas e personalidades que fizeram e fazem parte da história do Malê.>