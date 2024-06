LUTO

Missa de sétimo dia do cantor Chrystian será aberta ao público

A missa de sétimo dia do cantor Chrystian, que fez dupla com o irmão Ralf, acontecerá nesta quarta-feira (26), às 19h30, na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Salete, no bairro de Santana, em São Paulo. A cerimônia, organizada por familiares, será aberta a admiradores e fãs do trabalho do artista sertanejo, que faleceu em decorrência de um choque séptico causado por uma pneumonia agravada por comorbidades. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista.