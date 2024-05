Modelo revela faturamento de R$ 32 mil por mês com fotos fingindo estar com perna quebrada

A modelo britânica Chloe Welsh fez uma revelação que surpreendeu muitos internautas: apenas com fotos e vídeos onde finge estar com a perna quebrada, a jovem já teria faturado cerca de R$ 32 mil por mês.

Chloe fraturou os dois pés quando caiu de um táxi em 2017 e aproveitou o momento para pulbicar fotos engessada para pessoas com fetiche. Desde então, a modelo adulto não parou de vender as mídias em que aparece com o gesso. "Eu pensei, bem, já estive engessada antes, então por que não?", afirmou a modelo ao 'Daily Mail'.

Com as fotos diferenciadas, vieram também os pedidos inusitados: já houve quem pedisse que Chloe engessasse todo o corpo; que utilizasse uma barriga de grávida falsa e se fotografasse em uma cadeira de rodas. "Sempre me pediram para fazer coisas estranhas, fui acorrentada a uma cadeira e recebi cócegas, tenho a mente bastante aberta. Eu nunca conseguiria ganhar tanto dinheiro com um trabalho normal e acho que posso continuar fazendo isso para sempre".