Funcionária de McDonald's é flagrada secando esfregão em aquecedor de batatas fritas

Uma funcionária de uma lanchonete da rede McDonald's foi flagrada secando um esfregão sujo em um aquecedor para batatas fritas. O incidente ocorreu na filial de Ipswich, a cerca de 30km de Brisbane (Queensland, Austrália) e viralizou depois de ser postada no Facebook, de acordo com publicação do "Daily Mail Australia". As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.