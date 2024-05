Homem é flagrado ao tentar invadir Penitenciária Lemos de Brito

Um homem armado foi flagrado na lateral do Conjunto Penal Masculino de Salvador, no Complexo da Mata Escura, em Salvador, nesta terça-feira (21). De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), o homem foi pego tentando acessar a área de segurança da Penitenciária Lemos de Brito (PLB).