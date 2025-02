MÚSICA

Mombojó homenageia Alceu Valença em turnê que chega a Salvador

Shows acontecem na Caixa Cultural de 13 a 16 de fevereiro de 2025

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 09:36

Mombojó Crédito: Divulgação

A Caixa Cultural Salvador recebe, entre os dias 13 e 16 de fevereiro, o show "Carne de Caju", da banda Mombojó, que celebra a obra de um dos maiores ícones da música brasileira: Alceu Valença. O grupo pernambucano, vencedor do Prêmio Música Brasileira 2024 na categoria Melhor Grupo de Pop/Rock, traz pela primeira vez à Bahia este espetáculo, que já passou por 35 cidades do país.>

Formada em 2001, a Mombojó é uma das principais referências do pós-manguebeat, movimento que surgiu em Recife nos anos 1990. "Carne de Caju", seu sétimo disco de estúdio, é o primeiro trabalho não autoral da banda em mais de duas décadas de carreira. O álbum traz releituras de clássicos de Alceu Valença, como “Amor que Vai”, “Como Dois Animais”, “Tomara” e “Romance da Bela Inês”. Em setembro de 2023, a banda lançou o EP *Extra*, com duas faixas-bônus que complementam o repertório do tributo: “Coração Bobo” e “Solidão”.>

Com uma pegada roqueira e arranjos modernos, repletos de riffs e sintetizadores, a Mombojó revitaliza as canções de Alceu, mantendo viva a influência do artista, que é uma referência para gerações de músicos pernambucanos. “Sentimos que essas composições se adaptaram bem ao nosso jeito de tocar e principalmente porque adoramos esse repertório”, explica Felipe S., vocalista da banda. “Visitar o trabalho de Alceu é mergulhar nas raízes profundas de nossa herança musical. A maior parte das músicas dele que gravamos surgiu nos anos 1980, época em que a maioria de nós nasceu. Eram as canções que nossos pais ouviam quando éramos crianças”, complementa.>

Além das releituras de Alceu Valença, o show traz os maiores sucessos da Mombojó, como “Deixe-se Acreditar”, “Duas Cores” e “Cabidela”, faixas do álbum "Nadadenovo" (2004), que está sendo relançado em vinil pelo selo Mistura Pop para celebrar os 20 anos do disco que projetou a banda no cenário nacional.>

A temporada na Caixa Cultural Salvador contará com estacionamento gratuito para o público. No dia 14 de fevereiro, a apresentação terá tradução em Libras, audiodescrição e um bate-papo da banda com a plateia após o show.>

SERVIÇO:>

[Música] Show do disco Carne de Caju, da banda Mombojó, em homenagem a Alceu Valença>

Local: CAIXA Cultural Salvador - Rua Carlos Gomes, nº 57, Centro>

Data: de 13 a 16 de fevereiro de 2025>

Horários: de quinta-feira a sábado às 20h e domingo às 19h>

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) disponíveis a partir de terça-feira (11)>

Classificação: Livre para todos os públicos>