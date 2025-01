LUTO

Morre aos 95 anos a atriz Joan Plowright, de 'Dennis, o Pimentinha' e '101 Dálmatas'

Plowright foi casada por 28 anos com o renomado ator Laurence Olivier e teve longa carreira no teatro e cinema

Nascida em Brigg, no norte da Inglaterra, Plowright foi casada por 28 anos com o renomado ator Laurence Olivier, falecido em 1989. Sua carreira no cinema e no teatro a consagrou como uma das grandes atrizes de sua geração.

Iniciou sua trajetória no teatro no final dos anos 1940, mas se retirou dos palcos em 2003. No cinema, sua carreira se estendeu por cerca de trinta filmes, incluindo "O Último Grande Herói" (1993), "Dennis, O Pimentinha" (1993) e "101 Dálmatas" (1996), obras que marcaram seu legado também no Brasil. Seu último trabalho cinematográfico foi em "As Crônicas de Spiderwick" (2008).