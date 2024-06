Morre Ilva Niño, atriz de ‘Roque Santeiro’ e 'O Outro Lado do Paraíso'

A atriz Ilva Niño, conhecida pelo papel da empregada Mina da novela “Roque Santeiro”, morreu no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (12), aos 89 anos. Ela estava internada no Hospital Quali há cerca de um mês, após passar por uma cirurgia cardíaca. As informações são do g1.