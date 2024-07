HABLA MUITO

Naldo Benny diz que foi coach de Vini Jr: 'Só o chamo de filhote'

A afirmação de Naldo foi feita em entrevista ao Jairo Roberto Podcast, divulgada nesta terça-feira, 2. "Fui um coach do Vinicius Jr. Vou te mandar essa foto, do Vinicius Jr. na minha casa, com 16 anos. Só chamo ele de 'filhote', porque ele é muito parceiro do Pablo, meu filho, o PJ. Foi o PJ quem o levou lá em casa", afirmou Naldo.