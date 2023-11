Namorada de João Gomes pode ter filho após cirurgia arriscada

O cantor João Gomes está apreensivo com a cirurgia de risco que a namorada, Ary Mirelle, vai passar nesta quinta-feira (9). Ele comentou com os fãs na noite anterior sobre o procedimento, e deixou os fãs preocupados, já que o filho pode nascer durante a cirurgia. "Tô aqui pegando um voo corrido porque a Ary vai precisar amanhã fazer uma cirurgia. Ela não demonstra para vocês, mas ela vai precisar fazer uma cirurgia porque o colo [do útero dela] é baixo e o bebê está muito pesado. Ele pode nascer a qualquer momento", confessou.

Ainda na conversa com os seguidores, ele comentou que precisou adiar alguns lançamentos, como o projeto do novo CD. Com isso, a prioridade do artista será o bem-estar da namorada.