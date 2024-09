ESTÃO OU NÃO?

'Não assumi nada', dispara O Kanalha sobre suposto namoro com Preta Gil

Cantor tem sido visto com frequência ao lado da filha de Gilberto

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 12:10

Preta Gil e O Kanalha Crédito: Redes sociais

Após se apresentar no Rock in Rio pela primeira vez nesta quinta-feira (19), o cantor Danrlei Orrico, conhecido pelo nome artístico O Kanalha, foi para a área VIP do evento encontrar com Preta Gil.

Os dois, desde o começo do ano, tem sido visto juntos com frequência, seja em Salvador, ou em outros eventos no eixo São Paulo - Rio de Janeiro. E no Rock in Rio não foi diferente. A cantora chegou no evento com máscara de proteção e logo foi encontrar com o suposto affair.

No entanto, em conversa ao F5, o cantor baiano revelou que eles não estão em um relacionamento. "Não assumimos nada, graças a Deus", disse o artista, que prosseguiu: "A gente tem uma intimidade saudável e as pessoas estão muito distantes do que a gente de fato vive. As pessoas que rotulam, não eu. E que bom que eles estão bem distantes. Na nossa bolha, somos felizes".

Preta Gil posta vídeo de O Kanalha dando comida em sua boca e declara: 'Te amo'

O cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, apareceu em um momento íntimo de Preta Gil dando comida em sua boca. As imagens, feitas no hospital, foram compartilhadas pela filha de Gilberto Gil nesta terça-feira (17) em homenagem ao aniversário do pagodeiro. Preta voltou a fazer quimioterapia para tratar o novo câncer.